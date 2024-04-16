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Футбол

Легенда Барселоны в ближайшее время может начать тренерскую карьеру

Андрес Иньеста попробует себя в новом амплуа, если клуб за который он сейчас играет, вылетит из элитного дивизиона.
Сегодня, 17:59
Андрес Иньеста / Getty Images
Андрес Иньеста / Getty Images

Легенда испанской сборной и каталонской Барселоны Андрес Иньеста думает о завершении игровой карьеры.

Как сообщает арабское издание Al Qahera, полузащитник "повесит бутсы на гвоздь", если ФК Эмирейтс, за который он сейчас выступает вылетит из элитного дивизиона ОАЭ.

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В таком случае, Андрес попытается начать тренерскую карьеру, но где именно Иньеста планирует работать пока неизвестно.

Отметим, что сам испанец ранее сообщал о своих планах стать тренером или спортивным директором после завершения карьеры. ФК Эмирейтс сейчас находится на 13 из 14 мест в чемпионате ОАЭ, вылетают две команды. До завершения сезона в ОАЭ осталось 9 матчей.

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