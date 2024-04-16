В Барселоне определились с планами на грядущее трансферное окно
Каталонцы готовы потратиться на усиление состава.
Летом Барселону ограничит на рынке трансферов из-за финансовых затруднений. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Директор клуба Деку старается сохранить арендованных Канселу и Феликса, а также совершить два дешевых трансфера – подписать опорного полузащитника и левого вингера.
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Однако для активных действий на рынке клубу нужно продать игрока за крупную сумму, что пока не удается.
Если ситуация не изменится, то летом Барселона будет вынуждена в очередной раз рассчитывать на игроков из академии.
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