Барселона определилась с преемником Хави - источник

Клуб остановился на самом безопасном варианте.

В Барселоне определились, кто займет место Хави, если тот все-таки покинет клуб, утверждает Sport.es.

Напомним, что испанец неоднократно заявлял о намерении уйти, однако руководство все еще верит, что последние результаты команды смогут повлиять на решение Хави.

Если же он все же уйдет, Барселону возглавит другая легенда клуба Рафаэль Маркес. Этот выбор обусловлен сразу несколькими факторами.

Во-первых, каталонцы так и не смогли найти достойную замену, Флик вызывает сомнения, а на Де Дзерби попросту нет денег.

А во-вторых, Маркес уже давно работает в структуре клуба, он прекрасно ладит с игроками и руководством и по сути является безопасным и дешевым вариантом.

Ранее также сообщалось, что Бавария не будет назначать Зидана.

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