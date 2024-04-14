Бавария не планирует назначать Зидана

Слухи о переговорах с представителями француза оказались ложными.

Мюнхенская Бавария, похоже, не будет назначать Зинедина Зидана на пост тренера.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, слухи о том, что "красные" связывались с агентом Зидана - ложные.

Француза обсуждали только в качестве временного варианта в случае, если с Томасом Тухелем разойдутся до завершения этого сезона.

Главным претендентом на пост наставника мюнхенцев сейчас является Юлиан Нагельсманн, также рассматривается кандидатура Де Дзерби.

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