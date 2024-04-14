Бавария провела переговоры с окружением Зидана

Мюнхенцы поинтересовались, готов ли Зинедин вернуться к тренерству.

Немецкая Бавария рассматривает возможность довольно сенсационного назначения на пост главного тренера.

Как сообщает испанский журналист Хосе Феликс Диас, мюнхенцы связывались с окружением Зинедина Зидана, чтобы сообщить о своем интересе к французу.

"Красные" интересовались у представителя Зинедина, готов ли тот вернуться к тренерству после своего второго ухода из мадридского Реала в 2021.

Отметим, что ранее сообщалось, что в случае назначения Зидана его ассистентом может стать легенда Баварии.

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