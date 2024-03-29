iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зидан - один из кандидатов на пост тренера Баварии после отказа Алонсо

Его ассистентом может быть один из легендарных экс-игроков мюнхенцев.
Сегодня, 10:24
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Зинедин Зидан летом может вернуться к клубной работе.

Как сообщает издание Bild, Бавария всерьез рассматривает назначение француза на пост главного тренера после ухода Томаса Тухеля.

Его ассистентом может стать Франк Рибери, который должен вернуться к мюнхенцам вскоре, но пока не совсем понятно на какую должность. 

Стоит сказать, что рассматривает ли такой вариант сам Зинедин не уточняется.

Отметим, что ранее стало известно о том, что Хаби Алонсо отказался от перехода в Баварию или Ливерпуль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Зинедин Зидан

Статьи по теме

Бывший тренер Манчестер Юнайтед мечтает возглавить Баварию Бывший тренер Манчестер Юнайтед мечтает возглавить Баварию
Представитель Баварии оценил вероятность приглашения Алонсо на пост тренера Представитель Баварии оценил вероятность приглашения Алонсо на пост тренера
Кейн возобновил тренировки в общей группе после травмы Кейн возобновил тренировки в общей группе после травмы
Реал обозначил сумму, которую готов выложить за Дэвиса Реал обозначил сумму, которую готов выложить за Дэвиса
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа12:51
Наполи находится в шаге от подписания нового контракта с лидером атаки
Европа12:36
Реал вскоре должен продлить контракт с Луниным
Европа12:19
Бывший тренер Манчестер Юнайтед мечтает возглавить Баварию
Европа11:59
Защитник Интера ответил на обвинения в расизме
Европа11:50
Главный талант Барселоны может принять участие на Евро-2024 и Олимпийских играх
Украина11:31
Лидер сборной Украины U-19 высказался о выходе на Евро-2024
Европа11:18
Топ-клубы Европы нацелились на подписание ключевого игрока РБ Лейпцига
Европа10:58
Исполнительный директор Милана прокомментировал будущее Эрнандеса и Меньяна
ММА10:49
Порье потребовал от UFC организовать титульный бой с Махачевым
Европа10:24
Зидан - один из кандидатов на пост тренера Баварии после отказа Алонсо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK