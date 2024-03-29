Зидан - один из кандидатов на пост тренера Баварии после отказа Алонсо
Его ассистентом может быть один из легендарных экс-игроков мюнхенцев.
Зинедин Зидан летом может вернуться к клубной работе.
Как сообщает издание Bild, Бавария всерьез рассматривает назначение француза на пост главного тренера после ухода Томаса Тухеля.
Его ассистентом может стать Франк Рибери, который должен вернуться к мюнхенцам вскоре, но пока не совсем понятно на какую должность.
Стоит сказать, что рассматривает ли такой вариант сам Зинедин не уточняется.
Отметим, что ранее стало известно о том, что Хаби Алонсо отказался от перехода в Баварию или Ливерпуль.
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