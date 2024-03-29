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Алонсо, которым интересовались Бавария и Ливерпуль, определился с будущим

Хаби останется в стане Байера.
Сегодня, 08:33
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Наставник леверкузенского Байера Хаби Алонсо определился со своим дальнейшим будущим.

Испанский специалист решил проработать с "фармацевтами" еще, по меньшей мере, один сезон. Это подтвердили различные авторитетные журналисты, а также в подобном ключе высказался почетный президент Баварии Ули Хенесс.

Хенесс в частности сказал: "Пригласить его в Баварию будет очень трудно, не говоря уже о том, что, возможно, это будет невозможно. Я могу себе представить, что он останется в Леверкузене. Насколько я его знаю, он был бы более склонен к тому, чтобы продолжать, потому что он не хотел бы оставлять все это сейчас".

Отметим, что и Ливерпуль, и Бавария рассматривали Алонсо в качестве лучшего варианта для замены Юргена Клоппа и Томаса Тухеля соответственно.

Английский топ-клуб сейчас сконцентрировался на рулевом Спортинга Рубене Аморими и наставнике Брайтона Роберто де Дзерби. Итальянец также находится и в шорт-листе немецкого гранда, который уже якобы провел первый раунд переговоров с экс-тренером Шахтера .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Хаби Алонсо Бавария Мюнхен

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