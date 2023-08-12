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Игрок украинского происхождения стал новым капитаном клуба АПЛ

Защитник Макс Килман удостоился высокого статуса в Вулверхэмптоне.
Сегодня, 12:40
Макс Килман / Getty Images
Макс Килман / Getty Images

Представитель английской Премьер-лиги Вулверхэмптон объявил о назначении нового капитана команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, капитанская повязка в новом сезоне на постоянной основе достанется защитнику Максу Килману.

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26-летний английский игрок с украинскими корнями, который ранее уже был вице-капитаном команды, сменил в статусе капитана "волков" полузащитника Рубена Невеша, который этим летом перешел в Аль-Хиляль из Саудовской Аравии.

Килман выступает за Вулверхэмптон с 2018 года. В минувшем сезоне защитник провел в составе английской команды 41 матч во всех турнирах.

Новую кампанию в АПЛ "волки" начнут поединком с Манчестер Юнайтед, который состоится в понедельник, 14 августа.

Напомним, что недавно Вулверхэмптон сменил главного тренера, назначив на этот пост бывшего наставника Ильи Забарного в Борнмуте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Макс Килман

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