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Клуб АПЛ назначил на пост тренера бывшего наставника Забарного

Гари О'Нил стал тренером Вулверхэмптона.
Сегодня, 17:13
Гари О'Нил / Getty Images
Гари О'Нил / Getty Images

Вулверхэмптон быстро нашел нового тренера после увольнения Хулена Лопетеги.

Как сообщает пресс-служба "волков", команду возглавил англичанин Гари О'Нил. Контракт со специалистом подписан на три года.

Ранее О'Нил возглавлял Борнмут Ильи Забарного, с которым сумел остаться в АПЛ, однако, руководство "вишен" все равно рассталось с тренером, назначив Андони Ираолу.

Отметим, что Борнмут стал первым тренерским опытом Гари. Во время своей игровой карьеры он успел поиграть за Вест Хэм, Болтон, Мидлсбро, Портсмут и ряд других клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут вулверхэмптон АПЛ

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