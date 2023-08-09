Клуб АПЛ назначил на пост тренера бывшего наставника Забарного

Вулверхэмптон быстро нашел нового тренера после увольнения Хулена Лопетеги.

Как сообщает пресс-служба "волков", команду возглавил англичанин Гари О'Нил. Контракт со специалистом подписан на три года.

Ранее О'Нил возглавлял Борнмут Ильи Забарного, с которым сумел остаться в АПЛ, однако, руководство "вишен" все равно рассталось с тренером, назначив Андони Ираолу.

Отметим, что Борнмут стал первым тренерским опытом Гари. Во время своей игровой карьеры он успел поиграть за Вест Хэм, Болтон, Мидлсбро, Портсмут и ряд других клубов.

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