Клуб АПЛ назначил на пост тренера бывшего наставника Забарного
Гари О'Нил стал тренером Вулверхэмптона.
Вулверхэмптон быстро нашел нового тренера после увольнения Хулена Лопетеги.
Как сообщает пресс-служба "волков", команду возглавил англичанин Гари О'Нил. Контракт со специалистом подписан на три года.
Ранее О'Нил возглавлял Борнмут Ильи Забарного, с которым сумел остаться в АПЛ, однако, руководство "вишен" все равно рассталось с тренером, назначив Андони Ираолу.
Отметим, что Борнмут стал первым тренерским опытом Гари. Во время своей игровой карьеры он успел поиграть за Вест Хэм, Болтон, Мидлсбро, Портсмут и ряд других клубов.
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