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Клуб АПЛ остался без тренера за несколько дней до старта сезона

Вулверхэмптон расторг соглашение с Хуленом Лопетеги.
Вчера, 23:42
Хулен Лопетеги / Getty Images
Хулен Лопетеги / Getty Images

Английский Вулверхэмптон за несколько дней до старта АПЛ уволил тренера.

Как сообщает пресс-служба клуба. "волки" расторгли соглашение с Хуленом Лопетеги. Испанец проработал во главе клуба менее года.

Вероятно, данное решение принято в связи с недовольством Лопетеги из-за провальной трансферной кампании. Специалист хотел увидеть больше усилений.

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Отметим, что скорее всего Хулена в клубе заменит Гари О'Нил, который ранее работал в Борнмуте и сохранил "вишням" прописку в АПЛ, но все равно был уволен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Хулен Лопетеги

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