Кейн установил дедлайн для переговоров про трансфер в Баварию
Англичанин не готов рассматривать уход из Тоттенхэма после старта АПЛ.
Харри Кейн проинформировал руководство Баварии и Тоттенхэма о дедлайне, до которого клубы должны придти к соглашению.
Как сообщает Фабрицио Романо, у сторон осталось пару дней, чтобы оформить переход. Кейн не собирается уходить из стана "шпор" после старта АПЛ.
Также ряд источников отмечает, что форвард сработался с Анге Постекоглу и уверен в успешном сезоне под руководством австралийца.
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Отметим, что новый сезон чемпионата Англии начинается в пятницу, 11 августа, однако, для Тоттенхэма первый матч состоится в воскресенье, 13 августа.
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