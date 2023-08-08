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Кейн установил дедлайн для переговоров про трансфер в Баварию

Англичанин не готов рассматривать уход из Тоттенхэма после старта АПЛ.
Сегодня, 17:46
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Харри Кейн проинформировал руководство Баварии и Тоттенхэма о дедлайне, до которого клубы должны придти к соглашению.

Как сообщает Фабрицио Романо, у сторон осталось пару дней, чтобы оформить переход. Кейн не собирается уходить из стана "шпор" после старта АПЛ.

Также ряд источников отмечает, что форвард сработался с Анге Постекоглу и уверен в успешном сезоне под руководством австралийца.

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Отметим, что новый сезон чемпионата Англии начинается в пятницу, 11 августа, однако, для Тоттенхэма первый матч состоится в воскресенье, 13 августа.

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