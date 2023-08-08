Тоттенхэм за 50 млн подписал защитника из Бундеслиги

Тоттенхэм объявил о подписании защитника Вольфсбурга Микки ван де Вена.

Лондонский клуб подписал 22-летнего нидерландца за 50 млн евро. Контакт с футболистом рассчитан на 6 лет.

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Игрок также определялся с номером, под которым будет выступать, взяв себе "37".

He's here and he's fully COYS 🤳 pic.twitter.com/UkRxmDVbVH — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2023

В минувшем сезоне на счету ван де Вена один гол и один ассист в 33 матчах Бундеслиги.

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