Тоттенхэм за 50 млн подписал защитника из Бундеслиги
Лондонцы оформили дорогостоящий трансфер.
Тоттенхэм объявил о подписании защитника Вольфсбурга Микки ван де Вена.
Лондонский клуб подписал 22-летнего нидерландца за 50 млн евро. Контакт с футболистом рассчитан на 6 лет.
Читай также: Тоттенхэм отклонил очередное предложение по Кейну
Игрок также определялся с номером, под которым будет выступать, взяв себе "37".
He's here and he's fully COYS 🤳 pic.twitter.com/UkRxmDVbVH— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2023
В минувшем сезоне на счету ван де Вена один гол и один ассист в 33 матчах Бундеслиги.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!