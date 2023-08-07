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Тоттенхэм отклонил очередное предложение по Кейну

Мюнхенцы предлагали более 100 млн евро.
Сегодня, 17:17
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Тоттенхэм отклонил последнее предложение Баварии по Харри Кейну, пишет Sky Sports.

Напомним, что президент "шпор" Дэниэл Леви проигнорировал мюнхенцев и просто улетел в отпуск. Но клуб все же дал ответ.

Бавария предложила более 100 млн евро, включая бонусы, за английского форварда. Тоттенхэм отказал.

Лондонский клуб намерен получить минимум на 25 млн евро за 30-летнего игрока. В данный момент неизвестно, будут ли мюнхенцы увеличивать предложение.

Ранее клуб заявлял, что готов переключить свое внимание на других нападающих.

Также напомним, что легенда английского футбола поделился своим прогнозом на будущий сезон АПЛ.

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