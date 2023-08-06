Линекер назвал клуб, который выиграет АПЛ в будущем сезоне

Легенда английского футбола Гари Линекер поделился своим прогнозом относительно будущего чемпиона Англии.

По мнению экс-игрока Барселоны и Тоттенхэма чемпионом станет Арсенал. Линекер убежден, что прошлая чемпионская гонка закалила команду Артеты.

"Ставлю на чемпионство Арсенала в этом сезоне – возможно, просто чтобы не быть предсказуемым, но я действительно думаю, что они проделали впечатляющую работу на трансферном рынке летом.

Упущенная победа в прошлом сезоне, к которой они были так близки, не деморализует, а пойдет на пользу команде Микеля Артеты. Участие в гонке за чемпионство дало им опыт, которого у них раньше не было", - приводит слова англичанина The Sun.

Ранее, напомним, Линекер посоветовал Кейну перейти в Баварию.

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