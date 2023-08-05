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Экс-форвард Тоттенхэма призвал Кейна перейти в Баварию

Теперь уже не только Ширер, но и Линекер говорят Кейну уходить.
Сегодня, 00:52
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Легенда английского футбола Гари Линекер посоветовал Харри Кейну покинуть Тоттенхэм.

Интересно, что ранее нечто подобное говорил и Алан Ширер, которого Линекер также вспомнил. 

По мнению экс-форварда Тоттенхэма суть футбола далеко не в индивидуальных наградах, а в командных. К тому же, Бавария - великий клуб, а Тоттенхэм вряд ли закончит в топ-4.

"Думаю, Харри уйдет из Тоттенхэма – и он должен это сделать. Мне кажется, он хочет уйти, и все получится.

Сейчас подходящий момент, а на него претендует подходящий клуб. Мюнхен – славный город, Бавария – один из величайших клубов в мировом футболе.

Алан Ширер готов отвезти Харри в аэропорт в надежде спасти свой рекорд по голам в АПЛ. Но Харри уже рекордсмен по количеству забитых мячей за сборную Англии и Тоттенхэм.

Суть футбола – в командных наградах, а не индивидуальных рекордах, и именно это Харри и нужно. Я не думаю, что Тоттенхэм даже в топ-4 АПЛ попадет. А если Кейн и с Баварией не выиграет трофеи, то его действительно сглазили", - заявил англичанин для The Sun.

Ранее, напомним, сообщалось, что Бавария подала финальное предложение по трансферу нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн

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