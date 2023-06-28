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Ширер: Если Кейн хочет в Баварию, я, блин, сам его отвезу!

Экс-форвард Ньюкасла отшутился о своем рекорде.
Вчера, 23:38
Алан Ширер / Getty Images
Алан Ширер / Getty Images

Алан Ширер прокомментировал возможный переход Харри Кейна в Баварию.

Легендарный английский форвард отшутился по поводу того, что Кейн может поить его рекорд в АПЛ.

При этом Ширер рассказал, что ДЖеймсу Мэддисону не имеет смысла переходить в Тоттенхэм, если клуб покинет Харри Кейн.

"Моя первая мысль после того, как я услышал о предложении Баварии по Кейну, была о Джеймсе Мэддисоне, переход которого Тоттенхэм и Лестер обсуждают. На месте Мэддисона после согласования условий контракта я бы первым делом потребовал гарантий, что Кейн не уйдет.

Представьте себе, как бы вы разозлились, если бы представляли себе, что отдаете передачи одному из лучших бомбардиров мира, а он бы взял и ушел.

Вторая моя мысль – старая шутка. Если Харри Кейн хочет в Баварию, я, блин, сам его отвезу туда! Готов на что угодно, лишь бы защитить свой рекорд по голам в АПЛ: у меня 260 мячей, у Харри – 213. Хотя, честно говоря, надежды на это мало. Харри почти 30 лет, но он следит за собой, избегает серьезных травм и вполне способен вернуться в Англию спустя пару лет и обойти меня.

Но все же. Дайте мне ключи и навигатор, и я выезжаю", – пошутил бывший нападающий Ньюкасла.

Ранее, напомним, Тоттенхэм все-таки анонсировал подписание Джеймса Мэддисона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн

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