Президент Тоттенхэма пафосно проигнорировал новое предложение Баварии по Кейну

Леви придумал новый способ выпросить больше денег за своего игрока.

Президент Тоттенхэма Даниэл Леви решил проигнорировать новое предложение Баварии по Харри Кейну. Об этом сообщает издание Bild.

Мюнхенцы дают за форварда сборной Англии вместе с бонусами более 100 млн евро. Чемпионы Германии установили дедлайн для ответа, однако руководитель "шпор" ничего не сказал.

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Леви решил на две недели уехать с семьей в отпуск в Майами. Таким образом глава лондонцев хочет добиться улучшения предложения.

В прошлом сезоне Кейн провел во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

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