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Президент Тоттенхэма пафосно проигнорировал новое предложение Баварии по Кейну

Леви придумал новый способ выпросить больше денег за своего игрока.
Сегодня, 21:51
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Президент Тоттенхэма Даниэл Леви решил проигнорировать новое предложение Баварии по Харри Кейну. Об этом сообщает издание Bild.

Мюнхенцы дают за форварда сборной Англии вместе с бонусами более 100 млн евро. Чемпионы Германии установили дедлайн для ответа, однако руководитель "шпор" ничего не сказал.

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Леви решил на две недели уехать с семьей в отпуск в Майами. Таким образом глава лондонцев хочет добиться улучшения предложения.

В прошлом сезоне Кейн провел во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

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