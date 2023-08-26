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Сельта - Реал 0:1: обзор матча и результат игры 25.08.2023

Беллингем вновь стал героем встречи.
Сегодня, 00:29
Сельта - Реал / Getty Images
Сельта - Реал / Getty Images

В пятницу, 25 августа, в рамках третьего тура чемпионата Испании Сельта встречалась с Реалом. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0

Уже на третьей минуте мадридцы пропустили гол после подачи с углового. Мяч в ближний угол пропустил Кепа Аррисабалага, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за фола в атаке.

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Уже во второй половине игры больше моментов было у Реала. Мадридский коллектив шел вперед и даже сумел заработать 11-метровый, который не реализовал Родриго.

Снова спасать команду пришлось Джуду Беллингему. Англичанин на 81-й минуте отличился голом, принеся своей команде победу, записав в свою копилку уже четвертый гол в сезоне.

Статистика матча третьего тура Ла Лиги Сельта - Реал

Сельта - Реал 0:1
Голы: Беллингем, 81

Ожидаемые голы (xG): 1.01 - 1.33
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 13 - 10
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 16 - 12
Атаки: 75 - 128

Сельта: Вильяр, Мингеса, Старфельт, Нуньес, Айду, Серви (Санчес, 45), Де Ла Торре (Родригес, 81), Бельтран, Бамба, Аспас, Ларсен (Тапия, 77).

Реал Мадрид: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия (Начо, 80), Вальверде, Камавинга (Кроос, 62), Тчуамени (Модрич, 62), Беллингем, Винисиус Жуниор (Хоселу, 18), Родриго.

Предупреждения: Аспас (67), Кроос (71).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельта Реал Мадрид Ла Лига

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