Винисиус травмировался в матче с Сельтой

Бразилец покинул поле еще в первом тайме.

Вингер Реала Винисиус Жуниор получил повреждение. Футболист покинул поле на 18-й минуте матча против Сельты.

У бразильцы возникли проблемы с задней поверхностью бедра. Игрок попытался продолжить игру, но после все же попросил заменить его.

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Точная степень тяжести травмы Винисиуса станет известнее позднее, когда футболист пройдет обследование. По предварительным данным, звезда "сливочных" может пропустить до двух недель.

В текущем сезоне на счету бразильца один гол в трех матчах Ла Лиги.

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