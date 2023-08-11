Винисиус стал лицом EA Sports FC Mobile

Вингер Реала Винисиус Жуниор стал лицом футбольного симулятора для смартфонов EA Sports FC.

"Я в клубе. Горжусь, что я на обложке", – написал бразилец в соцсетях.

Напомним, новым лицом EA Sports FC 24 стал форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, сменив прежнего амбассадора Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Винисиус приобрел кулон, посвященный Роналду.

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