Винисиус стал лицом EA Sports FC Mobile
Бразилец - амбассадор мобильной игры.
Вингер Реала Винисиус Жуниор стал лицом футбольного симулятора для смартфонов EA Sports FC.
"Я в клубе. Горжусь, что я на обложке", – написал бразилец в соцсетях.
Напомним, новым лицом EA Sports FC 24 стал форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, сменив прежнего амбассадора Килиана Мбаппе.
Ранее сообщалось, что Винисиус приобрел кулон, посвященный Роналду.
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