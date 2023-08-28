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Тоттенхэм предложил Манчестер Юнайтед игрока, от которого клуб хочет избавиться

"Шпоры" хотят успеть продать полузащитника до закрытия летнего трансферного окна.
Сегодня, 20:20
Пьер-Эмиль Хойбьерг / Getty Images
Пьер-Эмиль Хойбьерг / Getty Images

До закрытия трансферного окна Манчестер Юнайтед хочет приобрести, как минимум, еще одного игрока в центр поля.

В то же самое время Тоттенхэм хочет продать Пьера-Эмиля Хойбьерга, на которого не рассчитывает новый главный тренер Анге Постекоглу.

Как сообщает The Telegragh, манкунианцам было предложено подписать 28-летнего полузащитника, так как "шпоры" хотят от него избавиться до дедлайна переходов, который наступит в пятницу, 1 сентября.

На игрока сборной Дании ранее претендовал Атлетико - Тоттенхэм принял предложение в размере 30 миллионов фунтов. Однако сделка сорвалась после того, как "матрасники" не смогли согласовать с Хойбьергом условия контракта.

Стоит отметить, что он также отказался от заманчивого предложения из Саудовской Аравии (45 миллионов за весь срок контракта).

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Напомним, чтто Пьер-Эмиль Хойбьерг присоединился к Тоттенхэму летом 2020 года, перейдя из Саутгемптона за 14,2 миллиона. За это время он принял участие в 147 матчах, в которых отметился 10 голами и 16 ассистами.

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