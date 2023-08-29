Тренера женской сборной Испании могут уволить из-за Рубиалеса

Главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда может быть уволен в ближайшее время, пишет BBC.

Дело в том, что после скандала с Луисом Рубиалес весь тренерский штаб подал в отставку, кроме Вильды.

Более того, когда во время ассамблеи Рубиалес заявил, что не покинет пост, Вильда ему апплодировал, за что в Испании его начали резко критиковать.

Позднее тренер выступил против функционера, однако RFEF теперь имеет все основания, чтобы уволить специалиста, и рассматривает такое решение.

Ранее также сообщалось, что кипер МЮ вернулся в сборную после скандального ухода.

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