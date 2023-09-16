Манчестер Юнайтед показал худший старт в АПЛ более чем за 30 лет
"Красные дьяволы" проиграли 3 из 5 игр.
Английский Манчестер Юнайтед уступил Брайтону со счетом 1:3.
Данное поражение позволило манкунианцам установить антидостижение.
МЮ проиграл три стартовых матча из пяти в чемпионате Англии. В последний раз это происходило в 1989 под руководством сера Алекса Фергюсона.
Помимо Брайтона "красные дьяволы" уступили также Тоттенхэму и Арсеналу.
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