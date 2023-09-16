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Манчестер Юнайтед показал худший старт в АПЛ более чем за 30 лет

"Красные дьяволы" проиграли 3 из 5 игр.
Сегодня, 19:43
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Английский Манчестер Юнайтед уступил Брайтону со счетом 1:3.

Данное поражение позволило манкунианцам установить антидостижение.

МЮ проиграл три стартовых матча из пяти в чемпионате Англии. В последний раз это происходило в 1989 под руководством сера Алекса Фергюсона.

Помимо Брайтона "красные дьяволы" уступили также Тоттенхэму и Арсеналу. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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