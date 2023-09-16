Манчестер Юнайтед - Брайтон: обзор и результат матча чемпионата Англии 16.09.2023

В рамках пятого тура чемпионата Англии Брайтон на выезде сыграл с Манчестер Юнайтед.

Соперники длительное время приценивались друг к другу, но уже первый же момент стал голевым.

Симон Адингра с флангах прострелил на Данни Уэлбека, который стал автором забитого гола в ворота своей бывшей команды.

Перед перерывом МЮ мог сравнять счет, но Маркус Решфорд не смог сохранить мяч в поле прежде чем отдать пас на Расмуса Гойлунда и дебютный гол датчанина был отменен.

После возобновления игры картина на поле вообщем-то не изменилась. "Чайки" продолжили действовать острее и это принесло плоды достаточно быстро, на 53 минуте Тарик Лэмпти отдал передачу под удар Паскалю Гроссу и немец удвоил преимущество своей команды.

Позже Жуан Педро, который вышел на замену, довел счет до разгромного, но спустя две минуты Ганнибал Межбри, также появившийся по ходу встречи, забил для МЮ гол престижа.

На большее ни одна из команд не была способна.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Брайтон

Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3

Голы: Межбри, 73 - Уэлбек, 24, Гросс, 53, Педро, 71

xG: 0.95 - 1.05

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 14 - 9

Удары в створ: 4 - 7

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