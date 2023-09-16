iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед - Брайтон: обзор и результат матча чемпионата Англии 16.09.2023

"Чайки" успешно играют на старте сезона.
Сегодня, 18:58
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

В рамках пятого тура чемпионата Англии Брайтон на выезде сыграл с Манчестер Юнайтед. 

Соперники длительное время приценивались друг к другу, но уже первый же момент стал голевым. 

Симон Адингра с флангах прострелил на Данни Уэлбека, который стал автором забитого гола в ворота своей бывшей команды. 

Перед перерывом МЮ мог сравнять счет, но Маркус Решфорд не смог сохранить мяч в поле прежде чем отдать пас на Расмуса Гойлунда и дебютный гол датчанина был отменен.

После возобновления игры картина на поле вообщем-то не изменилась. "Чайки" продолжили действовать острее и это принесло плоды достаточно быстро, на 53 минуте Тарик Лэмпти отдал передачу под удар Паскалю Гроссу и немец удвоил преимущество своей команды.

Позже Жуан Педро, который вышел на замену, довел счет до разгромного, но спустя две минуты Ганнибал Межбри, также появившийся по ходу встречи, забил для МЮ гол престижа. 

На большее ни одна из команд не была способна.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Брайтон

Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3

Голы: Межбри, 73 - Уэлбек, 24, Гросс, 53, Педро, 71

xG: 0.95 - 1.05

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 14 - 9

Удары в створ: 4 - 7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Брайтон

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед показал худший старт в АПЛ более чем за 30 лет Манчестер Юнайтед показал худший старт в АПЛ более чем за 30 лет
Барселона может арендовать скандального вингера Манчестер Юнайтед Барселона может арендовать скандального вингера Манчестер Юнайтед
Тен Хаг вновь выступил в защиту Магуайра Тен Хаг вновь выступил в защиту Магуайра
Санчо может зимой покинуть Манчестер Юнайтед Санчо может зимой покинуть Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Бельгия - Украина 2:10 Видео голов и обзор футзального матча
Бельгия - Украина 2:10 Видео голов и обзор футзального матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа20:30
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
Европа20:24
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа20:18
Тоттенхэм показал лучший клубный старт в АПЛ за почти 60 лет
Европа20:12
Роналду помог Ан-Насру обыграть команду экс-тренера Шахтера
Европа19:51
Барселона готова следующим летом усилиться лидером Баварии
Европа19:43
Манчестер Юнайтед показал худший старт в АПЛ более чем за 30 лет
Европа19:22
Манчестер Сити на выезде оказался сильнее Вест Хэма
Футбол19:19
Валенсия разгромила Атлетико при помощи дубля конкурента Яремчука
Европа18:58
Брайтон де Дзерби уверенно справился с Манчестер Юнайтед
Украина18:55
Шахтер в большинстве добыл минимальную победу над Оболонью
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK