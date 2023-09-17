Скандальный экс-защитник Ман Сити сыграл в футбол впервые более чем за 2 года

Бенжамен Менди появился на поле в матче Монако - Лорьян.

Сегодня прошел матч пятого тура чемпионата Франции Монако - Лорьян.

В составе гостей по ходу встречи на поле вышел новичок команды Бенжамен Менди. Для француза это первый выход на поле за последние 763 дня.

Ранее защитник был на контракте в Манчестер Сити, но его карьера в стане "горожан" была разрушена после того, как футболиста обвинили в изнасилованиях.

Позже он был оправдан судом присяжных и летом на правах свободного агента перешел в Лорьян.

Отметим, что матч завершился со счетом 2:2, Лорьян вырвал ничью на последней минуте благодаря голу Ромена Фавра.

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