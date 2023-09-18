Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1: обзор матча и результат игры 17.09.2023

Два ассиста молодого Франа Гарсии позволили мадридскому коллективу перевернуть игру и заработать три очка.

В воскресенье, 17 сентября, на Сантьяго Бернабеу состоялся матч пятого тура испанской Ла Лиги между двумя Реалами: в гости к Мадриду пожаловал Сосьедад.

На первом отрезке поединка гости активнее проявили себя, что позволило им отличиться ранним голом в исполнении Андера Барренечеа.

После этого моменты появлялись то у ворот Кепы Аррисабалаги, то у ворот Алекса Ремиро, но до забитого гола дело так и не дошло - на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе подопечных Иманоля Альгуасиля.

Однако сразу после перерыва "сливочные" отыгрались: Фран Гарсия с фланга покатил на Феде Вальверде, который с линии штрафной нанес мощный удар в касание. Мяч рикошетом от штанги влетел в сетку ворот басков.

А спустя 14 минут команда Карло Анчелотти перехватила лидерство. И снова ассистом отметился Гарсия: левый фуллбек навесил в штрафную, а Хоселу головой нанес удар в дальний угол, поймав Ремиро на противоходе.

😅 Poco más y nos deja sin la cubierta nueva... pic.twitter.com/P1rfk0bkEs — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 17, 2023

В оставшиеся полчаса матча Мадрид был ближе к тому, чтобы увеличить свое преимущество, но игроки "королевского клуба" довели игру до конца при счете 2:1.

Реал Мадрид остается единственной командой чемпионата Испании, которая выиграла все пять матчей. А Реал Сосьедад потерпел свое первое поражение в сезоне, расположившись на 11-м месте с шестью очками.

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Статистика матча Реал Мадрид - Реал Сосьедад пятого тура Ла Лиги

Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1

Голы: Вальверде, 46, Хоселу, 60 - Барренечеа, 5.

Ожидаемые голы (xG): 1.85 - 1.64

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 17 - 15

Удары в створ: 8 - 5

Фолы: 11 - 14

Реал Мадрид: Аррисабалага - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Гарсия (Начо, 74) - Вальверде (Васкес, 87), Чуамени (Модрич, 62), Кроос, Беллингем - Родриго (Диас, 87), Хоселу (Камавинга, 62)..

Реал Сосьедад: Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни (Муньос, 69) - Мендес (Захарян, 81), Субименди, Мерино - Кубо, Оярсабаль (Садик, 81), Барренечеа (Шо, 81).

Предупреждения: Чуамени, Гарсия, Алаба - Мерино, Траоре.

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