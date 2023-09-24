Звезда Манчестер Юнайтед попала в аварию после победного матча с Бернли

Маркус Рэшфорд не пострадал, чего не скажешь о его Роллс Ройсе за 700 тысяч фунтов.

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд стал соучастником автомобильной аварии после победного матча с Бернли (1:0) в рамках АПЛ, сообщает The Athletic.

Манкунианцы вернулись с игры на тренировочную базу в Кэррингтоне, после чего игроки разъехались по домам на своих машинах.

Когда 25-летний англичанин ехал домой на своем Роллс Ройсе за 700 тысяч фунтов, он столкнулся с другим транспортным средством.

Источник: The Sun/thesun.co.uk

Источник: The Sun/thesun.co.uk

Источник: The Sun/thesun.co.uk

Источник: The Sun/thesun.co.uk

По информации источника, оба водителя покинули место происшествия невредимыми, скорая помощь не потребовалась. На место происшествия прибыла полиция, поговорившая с обоими участниками аварии.

Также сообщается, что неподалеку оказался Бруно Фернандеш, который приехал и проверил состояние одноклубника.

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