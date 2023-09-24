iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Звезда Манчестер Юнайтед попала в аварию после победного матча с Бернли

Маркус Рэшфорд не пострадал, чего не скажешь о его Роллс Ройсе за 700 тысяч фунтов.
Сегодня, 14:34
Маркус Рэшфорд и Эрик тен Хаг / Getty Images
Маркус Рэшфорд и Эрик тен Хаг / Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд стал соучастником автомобильной аварии после победного матча с Бернли (1:0) в рамках АПЛ, сообщает The Athletic.

Манкунианцы вернулись с игры на тренировочную базу в Кэррингтоне, после чего игроки разъехались по домам на своих машинах.

Когда 25-летний англичанин ехал домой на своем Роллс Ройсе за 700 тысяч фунтов, он столкнулся с другим транспортным средством.

Источник: The Sun/thesun.co.uk

Источник: The Sun/thesun.co.uk

Источник: The Sun/thesun.co.uk

Источник: The Sun/thesun.co.uk

По информации источника, оба водителя покинули место происшествия невредимыми, скорая помощь не потребовалась. На место происшествия прибыла полиция, поговорившая с обоими участниками аварии.

Также сообщается, что неподалеку оказался Бруно Фернандеш, который приехал и проверил состояние одноклубника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Маркус Рэшфорд

Статьи по теме

Мудрик выйдет с первых минут на матч Челси против Астон Виллы Мудрик выйдет с первых минут на матч Челси против Астон Виллы
"Мы уже сломали его": фанаты Челси смеются с "лимонной" теории успеха Почеттино "Мы уже сломали его": фанаты Челси смеются с "лимонной" теории успеха Почеттино
Эвертон может быть вынужден продать голкипера сборной Англии Эвертон может быть вынужден продать голкипера сборной Англии
Тен Хаг: Многое было против нас, это как закон Мерфи Тен Хаг: Многое было против нас, это как закон Мерфи
Помочь журналистам

Видео

Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя
Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров

Последние новости

Европа16:06
Ключевой футболист Реала пропустит мадридское дерби
НБА16:06
Миддлтон не переживает насчет нежелания Янниса продлевать контракт с Милуоки
Украина15:53
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу
Украина15:38
Арендованный у Динамо украинец отметился очередным ассистом в европейском чемпионате
Футбол15:27
Забарный с первых минут сыграет против Брайтона
Европа15:19
Мудрик выйдет с первых минут на матч Челси против Астон Виллы
Европа15:13
Зинченко - в старте на северо-лондонское дерби
Европа15:05
"Мы уже сломали его": фанаты Челси смеются с "лимонной" теории успеха Почеттино
Бокс14:58
"Путь назад будет долгим": Промоутер Джойса сделал заявление о его будущем
Украина14:45
Заря - Днепр-1: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK