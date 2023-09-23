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Бернли - Манчестер Юнайтед: результат матча

Вдохновенная игра Джонни Эванса решила исход поединка.
Вчера, 23:59
Манчестер Юнайтед - Бернли / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Бернли / Getty Images

В субботу, 23 сентября Манчестер Юнайтед отправился в гости к Бернли в рамках шестого тура АПЛ.

Команда Венсана Компани начала матч намного агрессивней именитых соперников и сумела создать пару очень опасных моментов, включая удар в штангу.

Но счет неожиданно открыл МЮ, Джонни Эванс замкнул передачу с углового, однако гол был отменен из-за офсайда Хейлунда. До конца тайма Бернли все еще выглядел лучше, но вновь пропустил, уже по правилам. Эванс длинной передачей нашел Фернандеша, который закатил в дальний угол в одно касание.

Во втором тайме игра пошла немного спокойней, а команды поочередно владели преимуществом, но до настоящей опасности толком не доходило. Защитники и вратари обеих команд действовали безошибочно. По итогу Юнайтед забирает не до конца заслуженные три очка.

Статистика матча Бернли - Манчестер Юнайтед шестого тура чемпионата Англии

Бернли - Манчестер Юнайтед 0:1

Голы: Фернандеш, 45

Ожидаемые голы (xG): 1.02 - 0.69
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 12 - 11
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 9 - 5
Фолы: 6 - 12

Бернли: Траффорд - Робертс, Байер, Аль-Дахиль, Тэйлор - Браунхилл (Бенсон, 86), Каллен, Рэмзи (Берге, 73), Гудмундссон (Ндайишимийе, 20), Колиошо (Бруун Ларсен, 73) - Амдуни (Родригес, 73).

Манчестер Юнайтед: Онана - Диогу Далот, Эванс (Амрабат, 89), Линделеф, Регилон (Варан, 79) - Каземиро, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Межбри - Рэшфорд, Хейлунд.

Предупреждения: Байер, 90+3 - Далот, 13, Регилон, 55

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