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Барселона попытается вернуть талантливого воспитанника

Со следующего лета за каталонцев возможно будет выступать Хуан Миранда.
Сегодня, 13:45
Хуан Миранда / Getty Images
Хуан Миранда / Getty Images

 Барселона задумалась над потенциальным усилением линии защиты.

Как сообщает издание Sport.es, каталонцы, возможно, следующим летом вернут в клуб защитника Бетиса Хуана Миранду. Такой вариант рассматривается, если Хуан не захочет продлевать контракт, заканчивающийся в 2024 году.

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Отмечается, что Миранду рассматривают как подмену для талантливого Алехандро Бальде. Также на игрока претендует Милан.

Отметим, что 23-летний защитник перешел в Бетис из Барселоны в 2021 году. На его счету за "зелено-белых" 83 матча во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 9 ассистов.

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