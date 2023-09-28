Барселона попытается вернуть талантливого воспитанника

Со следующего лета за каталонцев возможно будет выступать Хуан Миранда.

Барселона задумалась над потенциальным усилением линии защиты.

Как сообщает издание Sport.es, каталонцы, возможно, следующим летом вернут в клуб защитника Бетиса Хуана Миранду. Такой вариант рассматривается, если Хуан не захочет продлевать контракт, заканчивающийся в 2024 году.

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Отмечается, что Миранду рассматривают как подмену для талантливого Алехандро Бальде. Также на игрока претендует Милан.

Отметим, что 23-летний защитник перешел в Бетис из Барселоны в 2021 году. На его счету за "зелено-белых" 83 матча во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 9 ассистов.

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