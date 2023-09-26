Барселона определилась с одной из целей на следующее лето

Каталонцы хотят приобрести футболиста, играющего сейчас во втором английском дивизионе.

Барселона определила одну из целей для усиления полузащиты следующим летом.

Как сообщает издание Sport, каталонцы изучают возможность подписания Уилфрида Ндиди, который с большой долей вероятности станет свободным агентом следующим летом.

"Сине-гранатовые" уже несколько лет назад пытались приобрести нигерийца, но Лестер тогда запросил 70 млн евро, что оказалось неподъемной суммой для Барсы.

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Отмечается, что этим летом Уилфридом интересовалась Бавария и Атлетико, но и в это межсезонье запросы "лис" были слишком большими.

Стоит сказать, что по итогам минувшего сезона Ндиди и Лестер вылетели во второй английский дивизион.

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