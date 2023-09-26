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Барселона определилась с одной из целей на следующее лето

Каталонцы хотят приобрести футболиста, играющего сейчас во втором английском дивизионе.
Сегодня, 17:22
Уилфрид Ндиди
Уилфрид Ндиди

Барселона определила одну из целей для усиления полузащиты следующим летом.

Как сообщает издание Sport, каталонцы изучают возможность подписания Уилфрида Ндиди, который с большой долей вероятности станет свободным агентом следующим летом.

"Сине-гранатовые" уже несколько лет назад пытались приобрести нигерийца, но Лестер тогда запросил 70 млн евро, что оказалось неподъемной суммой для Барсы.

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Отмечается, что этим летом Уилфридом интересовалась Бавария и Атлетико, но и в это межсезонье запросы "лис" были слишком большими.

Стоит сказать, что по итогам минувшего сезона Ндиди и Лестер вылетели во второй английский дивизион.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Уилфрид Ндиди

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