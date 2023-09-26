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Президент Ла Лиги заявил, что Барселону могут понизить в классе

Политик выделил историю коррупционных скандалов.
Сегодня, 12:00
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Глава испанского клубного футбола Хавьер Тебас поделился мнением по поводу расследования выплат Барселоны Энрикесу Негрейре.

По словам специалиста, каталонский клуб будет наказан.

"Сам факт попытки влияния – это преступление спортивной коррупции. Этого достаточно, чтобы возбудить соответствующее дисциплинарное дело. Санкции варьируются от предупреждения до понижения в классе. Объяснений нужно давать гораздо больше.

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Привело бы это к исключению Барселоны из Ла Лиги? Если судья так скажет... то да. Это то, что решает суд, как он поступил с Эльче несколько лет назад. Единственное, что я могу – это осудить некоторые факты, и я их осуждаю. Санкции – это не моя ответственность", - приводит слова Тебаса Sport.es.

Напомним, весной Барселона стала фигурантом скандала по делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Энрикесу Негрейри. Клуб обвиняется по статье о коррупции в бизнесе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Хавьер Тебас

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