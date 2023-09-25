Президент Ла Лиги верит, что Мбаппе будет выступать в Испании

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном переезде форварда Килиана Мбаппе в Испанию.

"Я не убежден том, что он перейдет, нет. Но это, несомненно, его судьба".

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"В следующем сезоне вероятность будет выше 70-80%", – заявил Тебас в интервью Movistar+.

Напомним, главным претендентом на француза называется мадридский Реал. Сам Килиан хотел бы перебраться именно в стан "сливочных".

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