Президент ПСЖ высказался о конфликте с Мбаппе

Президент Нассер Аль-Хелайфи ПСЖ высказался о нападающем клуба Килиане Мбаппе.

"Проблемы, которые у нас были, остаются в семье. И Килиан – часть этой семьи. Я горжусь тем, что делает Мбаппе – и тем, что делает вся команда".

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"У нас есть лучший игрок в мире. И я считаю, что он заслуживает Золотого мяча", – заявил Аль-Хелайфи в интервью RMC Sport.

Напомним, этим летом игрок хотел перейти в Реал, однако руководство парижан удержало футбола путем санкций и наказаний.

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