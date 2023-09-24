iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент ПСЖ высказался о конфликте с Мбаппе

Глава клуба замял все неурядицы.
Сегодня, 17:22
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Президент Нассер Аль-Хелайфи ПСЖ высказался о нападающем клуба Килиане Мбаппе.

"Проблемы, которые у нас были, остаются в семье. И Килиан – часть этой семьи. Я горжусь тем, что делает Мбаппе – и тем, что делает вся команда".

Читай также: Мбаппе и другие игроки сборной Франции поддержали соотечественников на Кубке мира по регби

"У нас есть лучший игрок в мире. И я считаю, что он заслуживает Золотого мяча", – заявил Аль-Хелайфи в интервью RMC Sport.

Напомним, этим летом игрок хотел перейти в Реал, однако руководство парижан удержало футбола путем санкций и наказаний.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе Нассер Аль-Хелайфи

Статьи по теме

Арсенал, Тоттенхэм и Вест Хэм следят за звездой ПСЖ, которую французы совсем недавно приобрели Арсенал, Тоттенхэм и Вест Хэм следят за звездой ПСЖ, которую французы совсем недавно приобрели
ПСЖ должен заработать больше остальных клубов на групповом этапе ЛЧ ПСЖ должен заработать больше остальных клубов на групповом этапе ЛЧ
Хавбек ПСЖ опроверг информацию о конфликте с Месси Хавбек ПСЖ опроверг информацию о конфликте с Месси
Энрике: Дембеле - фантастический игрок, скоро он начнет забивать Энрике: Дембеле - фантастический игрок, скоро он начнет забивать
Помочь журналистам

Видео

Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя
Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров

Последние новости

Европа18:28
Брайтон при равной игре обыграл Борнмут с Забарным
Европа18:24
Челси с Мудриком потерпел поражение от Астон Виллы
Европа18:01
Ливерпуль на своем поле уверенно обыграл Вест Хэм
Европа18:00
Арсенал с Зинченко не сумел одержать победу в северо-лондонском дерби
Украина17:27
Защитник Зари сыграл первый матч после инфаркта
Европа17:22
Президент ПСЖ высказался о конфликте с Мбаппе
Украина17:08
УПЛ: Днепр-1 одолел Зарю, Металлист 1925 сыграет с Колосом
Украина17:04
Днепр-1 заслуженно обыграл Зарю в матче главных разочарований старта сезона
Украина17:00
Металлист 1925 - Колос: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа16:39
Эмполи Коваленко показал худший старт в истории Серии А
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK