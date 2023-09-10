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Мбаппе и другие игроки сборной Франции поддержали соотечественников на Кубке мира по регби

Звездные футболисты посетили стартовый поединок мирового первенства.
Сегодня, 10:56
Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн / Getty Images
Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн / Getty Images

Во Франции начался Кубок мира-2023 по регби, в стартовом матче которого хозяева турнира встречались с Новой Зеландией (27:13).

Не остались в стороне от значимого события и представители французской футбольной сборной, которые сейчас собрались в расположении национальной команды и в недавнем поединке квалификации Евро-2024 одержали победу 2:0 над Ирландией.

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Во время регбийного матча на трибунах Стад де Франс среди собравшихся 80 тысячей зрителей были замечены Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Усман Дембеле и Дайо Упамекано, которые внимательно следили за игрой и искренне радовались за соотечественников в их победной игре.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024 Франция - Ирландия (2:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: регби сборная Франции Антуан Гризманн Килиан Мбаппе

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