Мбаппе и другие игроки сборной Франции поддержали соотечественников на Кубке мира по регби

Во Франции начался Кубок мира-2023 по регби, в стартовом матче которого хозяева турнира встречались с Новой Зеландией (27:13).

Не остались в стороне от значимого события и представители французской футбольной сборной, которые сейчас собрались в расположении национальной команды и в недавнем поединке квалификации Евро-2024 одержали победу 2:0 над Ирландией.

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Во время регбийного матча на трибунах Стад де Франс среди собравшихся 80 тысячей зрителей были замечены Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Усман Дембеле и Дайо Упамекано, которые внимательно следили за игрой и искренне радовались за соотечественников в их победной игре.

Kylian Mbappé 🙌 Le XV de France#RWC2023 I #FRAvNZL pic.twitter.com/0x2PolgzhH — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 8, 2023

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024 Франция - Ирландия (2:0).

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