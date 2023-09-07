Франция - Ирландия 2:0: обзор матча и результат игры 07.09.2023

В четверг, 7 сентября, на Парк де Пренс состоялся матч пятого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024, в котором встретились сборные Франции и Ирландии.

Еще по ходу первого тайма "Les Bleus" сумели выйти вперед. Защитник гостей головой выбил мяч после подачи с фланга. Мяч оказался у Килиана Мбаппе, который с угла штрафной покатил на Орельена Чуамени. Хавбек мощным ударом в касание с места поразил дальний угол ворот Ирландии.

Вскоре у Дидье Дешама было не так много поводов для радости, ведь из-за травмы не смог продолжить встречу Оливье Жиру (еще меньше эта новость понравится главному тренеру Милана Стефано Пиоли).

Сразу после перерыва "трехцветные" удвоили свое преимущество. Тео Эрнандес прострелил с фланга на Мбаппе, чей удар заблокировал капитан ирландцев. Но первым на мяче оказался Маркус Тюрам, который ударом с разворота сделал счет 2:0 в пользу хозяев поля.

Стоит отметить, что для новичка миланского Интера этот гол стал дебютным в футболке сборной Франции.

Источник: Getty Images

У французов были еще шансы забить, но мяч после удара Усмана Дембеле приняла на себя штанга, а опасные выстрелы Чуамени и Антуана Гризманна заблокировали соперники.

У главного тренера "зеленых" Стивена Кенни, как и у его коллеги по цеху, появилась головная боль: на 68-й минуте он выпустил на поле Уилла Кина, однако всего через десять минут он был вынужден менять его из-за травмы.

В итоге Франция добыла свою пятую победу из пяти возможных, чем практически гарантировала себе место на чемпионате Европы в Германии. Ирландия в свою очередь продолжит борьбу за вторую путевку с Нидерландами и Грецией.

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Статистика матча Франция - Ирландия отбора ЧЕ-2024

Франция - Ирландия 2:0

Голы: Чуамени, 19, Тюрам, 48.

Ожидаемые голы (xG): 1.87 - 0.67

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 20 - 5

Удары в створ: 5 - 2

Фолы: 10 - 7

Франция: Меньян - Кунде (Павар, 90), Упамекано, Л. Эрнандес (Салиба, 73), Т. Эрнандес - Чуамени, Рабьо, Дембеле (Коман, 73), Гризманн (Камавинга, 90), Мбаппе - Жиру (Тюрам, 26).

Ирландия: Базуну - Коллинз, Иган, Стивенс (Макклин, 46) - Даффи, Моламби (О'Ши, 68), Каллен, Браун - Найт, Ида (Кин, 68 (Коннолли, 78)), Огбене (Эбоселе, 84).

Предупреждения: Т. Эрнандес, Гризманн - Каллен.

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