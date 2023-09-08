Франция - Ирландия 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024 07.09.2023

Точные удары в исполнении Чуамени и Тюрама позволили "Les Bleus" праздновать победу.

В четверг, 7 сентября, в Париже на Парк де Пренс состоялся матч пятого тура группы В отбора чемпионата Европы-2024 между сборными Франции и Ирландии.

"Трехцветные"" под руководством Дидье Дешама добыли уверенную победу со счетом 2:0, благодаря голами Орельена Чуамени и Маркуса Тюрама.

Однако при этом французская сборная из-за травми потеряла своего основного форварда в лице Оливье Жиру.

Вашему вниманию видео всех голов матча Франция - Ирландия в отборе ЧЕ-2024:

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Франция - Ирландия 2:0

Голы: Чуамени, 19, Тюрам, 48.

Ожидаемые голы (xG): 1.87 - 0.67

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 20 - 5

Удары в створ: 5 - 2

Фолы: 10 - 7

Франция: Меньян - Кунде (Павар, 90), Упамекано, Л. Эрнандес (Салиба, 73), Т. Эрнандес - Чуамени, Рабьо, Дембеле (Коман, 73), Гризманн (Камавинга, 90), Мбаппе - Жиру (Тюрам, 26).

Ирландия: Базуну - Коллинз, Иган, Стивенс (Макклин, 46) - Даффи, Моламби (О'Ши, 68), Каллен, Браун - Найт, Ида (Кин, 68 (Коннолли, 78)), Огбене (Эбоселе, 84).

Предупреждения: Т. Эрнандес, Гризманн - Каллен.

Источник: MEGOGO

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