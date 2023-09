Сборная Франции установила новый личный рекорд международных матчей

Сборная Франции на своем поле обыграла сборную Ирландии со счетом 2:0 в рамках группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024.

Голами в составе "трехцветных" отметились Орельен Чуамени и Маркус Тюрам.

Как сообщает Opta, французы выиграли последние пять официальных матчей, при этом не пропустив ни одного гола - это случилось с ними впервые в их истории.

К тому же они второй раз в своей истории не пропустили в пяти официальных матчах подряд (октябрь 2006 - сентября 2007).

5 - France have won their last five competitive games without conceding a goal for the first time in their history.



It's the first time since October 2006-September 2007 (also 5) that Les Bleus have kept a clean sheet in five consecutive competitive matches. Confidence. #FRAIRL pic.twitter.com/aZzeowROS7