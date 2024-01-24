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"Почему вы не вызываете японца?": жена Макрона шокировала Дешама своим вопросом

Первая леди Франции хотела похвастаться своими знаниями в футболе, но что-то пошло не так.
Сегодня, 15:30
Брижит Макрон и Дидье Дешам / Getty Images
Брижит Макрон и Дидье Дешам / Getty Images

Недавно главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посетил одну из больниц Реймса, где он встретился с первой леди Франции Брижит Макрон.

Там у них состоялся один интересный разговор, который должен понравиться фанатам футбола.

Один из журналистов спросил Дешама об игре Реймса в нынешнем сезоне, ведь команда идет шестой в Лиге 1.

"У меня (в сборной Франции) нет ни одного игрока из Реймса. Но я смотрю на команду так же, как и на все остальные французские и зарубежные клубы. То, что здесь происходит - очень хорошо", - цитирует наставника RMC Sport.

В диалог вмешалась Брижит, которой, судя по всему, очень нравится форвард Реймса Дзуня Ито. Она поинтересовалась у тренера, почему он не вызывает его в расположение "Les Bleus".

"Есть японец, который очень хорошо играет в Реймсе! Как его еще раз зовут? Да, Ито, точно. Он очень хорош. Мы должны вызвать его в команду Дидье! Почему бы тебе не взять его?", - спросила первая леди Франции.

"Ну, потому что он японец", - ответил со смехом Дешам.

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Нельзя сказать, что Дзуня Ито демонстрирует игру, которая заслуживает гипотетического вызова в сборную Франции. В нынешнем сезоне 30-летний японец записал на свой счет всего два гола и четыре ассиста в 17 матчах Реймса.

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