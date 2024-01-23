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Футбол

Во Франции предложили прерывать телетрансляцию в случае проявлений расизма

Вещатели назвали идею чересчур радикальной.
Сегодня, 14:43
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Французское правительство рассматривает различные варианты борьбы с расизмом в футболе, пишут RMC Sport.

После инцидента с Майком Меньяном, футбольные и не только орагнизации вновь задумались о средствах борьбы с дискриминацией.

Депутат от партии экологистов Сабрина Себайхи предложила прерывать телетрансляции, если во время матча будут проявлять дискриманцию.

Подобная инициатива вызвала возмущение среди вещателей, они назвали ее черсчур радикальной и далекой от сути проблемы. К тому же, невыполнимой.

Дело в том, что вещатель может остановить трансляцию только с согласия высшего футбольного руководства. В данный момент рекомендовано отключать звук или не показывать в кадре проявления расизма.

Ранее также сообщалось, что Артуро Видаль вернулся в родной клуб.

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