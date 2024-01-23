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Экс-игрок Барселоны вернулся в родной клуб

Артуро Видаль попробует вернуть чемепионский титул Коло-Коло.
Сегодня, 14:03
Артуро Видаль / Getty Images
Артуро Видаль / Getty Images

Артуро Видаль подписал контракт с чилийским Коло-Коло.

36-летний хавбек вернулся в родной клуб после того, как покинул его в 2007 году.

Видаль - воспитанник Коло-Коло, он прошел молодежную академию, играл за U-21 и взрослую команду, добыв с ними три чемпионства. После этого перешел в Байер.

В Европе чилиец успел поиграть за Интер, Баварию, Барселону и Ювентус, проведя на поле 686 матчей, забив 111 мячей и отдав 83 голевые передачи.

В своем первом интервью на родине Видаль заявил, что намерен помочь родному клубу вернуть чемпионский титул. В прошлом сезоне Коло-Коло занял лишь третью строчку.

Ранее также сообщалось, что Арсенал нашел замену Тоуни.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артуро Видаль

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