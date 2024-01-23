Арсенал может купить звезду Порту вместо Тоуни

Лондонский Арсенал нашел альтернативу Айвану Тоуни, пишет teamtalk.

Английский форвард интересен не только "канонирам" да и обладает огромным ценником, потому лондонцы прочесывали рынок в поисках других вариантов.

Новый скаут Арсенала Паулу Хавьер, который специализируется на латиоамериканских игроках, был сильно впечтален нападающим Порту Эванилсоном.

Бразилец в этом сезоне является главной силой "драконов", забив 16 голов в 23 матчах. Ключеваой проблемой является то, что он лишь немного дешевле Тоуни - 64 млн фунтов.

Кроме того Эванилсон не играл в топ-лигах, весь опыт состоит из матчей в Бразилии, Словакии и Португалии, потому вариант более рискованный. Однако купить его будет проще, чем нападающего Брентфорда.

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