iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко попал в символичускую сборную недели в АПЛ

Украинец снова отличился стабильным выступлением.
Сегодня, 12:38
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Статистический портал WhoScored собрал символическую сборную 21-го тура АПЛ.

Позицию левого защитника закрыл игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко с оценкой в 8.08.

Напомним, что "канониры" разгромили Кристал Пэлас, а Александр отлично показал себя, проведя на поле весь матч.

Портал отметил, что украинец снова выглядел надежно в обороне и опасно в атаке, как в своих лучших выступлениях.

Ранее также сообщалось, что в АПЛ может перебраться еще один одноклубник Малиновского.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

Статьи по теме

"Я уже проходил это": Зинченко оценил критику в свой адрес "Я уже проходил это": Зинченко оценил критику в свой адрес
"Ева, давай помогай": Семейство Зинченко померились силами с тигром в перетягивании каната "Ева, давай помогай": Семейство Зинченко померились силами с тигром в перетягивании каната
Бывший защитник Арсенала встал на защиту Зинченко Бывший защитник Арсенала встал на защиту Зинченко
"Хорошо прогрессирует": Тренер Арсенала оценил готовность Зинченко сыграть в ближайшем матче "Хорошо прогрессирует": Тренер Арсенала оценил готовность Зинченко сыграть в ближайшем матче
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Европа16:25
Кубок Азии: Австралия сыграла вничью с Узбекистаном, Сирия обыграла Индию
Бокс16:16
Теофимо Лопес - Джеймен Ортис: проморолик боя
Европа16:14
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
Европа15:55
Реал продлил контракт с ключевым защитником
Европа15:54
Игроки МЮ недовольны тактическими занятиями тен Хага - источник
Бокс15:54
Питер Фьюри предсказал победителя боя Джошуа - Нганну
Европа15:34
"Я уже проходил это": Зинченко оценил критику в свой адрес
Формула 115:27
Доменикале высказался о будущем Гран-при Барселоны
Теннис15:10
Australian Open-2024 (WTA): определились первые полуфиналистки, матч Ястремской
Бокс14:59
Валлин рассказал, что нужно Джошуа для досрочной победы над Нганну
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK