Зинченко попал в символичускую сборную недели в АПЛ

Статистический портал WhoScored собрал символическую сборную 21-го тура АПЛ.

Позицию левого защитника закрыл игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко с оценкой в 8.08.

Напомним, что "канониры" разгромили Кристал Пэлас, а Александр отлично показал себя, проведя на поле весь матч.

Портал отметил, что украинец снова выглядел надежно в обороне и опасно в атаке, как в своих лучших выступлениях.

Ранее также сообщалось, что в АПЛ может перебраться еще один одноклубник Малиновского.

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