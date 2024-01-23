Зинченко попал в символичускую сборную недели в АПЛ
Украинец снова отличился стабильным выступлением.
Статистический портал WhoScored собрал символическую сборную 21-го тура АПЛ.
Позицию левого защитника закрыл игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко с оценкой в 8.08.
Напомним, что "канониры" разгромили Кристал Пэлас, а Александр отлично показал себя, проведя на поле весь матч.
Портал отметил, что украинец снова выглядел надежно в обороне и опасно в атаке, как в своих лучших выступлениях.
Ранее также сообщалось, что в АПЛ может перебраться еще один одноклубник Малиновского.
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