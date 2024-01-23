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Середняк АПЛ нацелился на одноклубника Малиновского

Альберт Гудмундссон может перебраться в чемпионат Англии.
Сегодня, 10:53
Альберт Гудмундссон / Getty Images
Альберт Гудмундссон / Getty Images

Английский Вест Хэм может усилить линию атаки.

Как сообщает издание Mirror, "молотобойцы" хотят подписать Альберта Гудмундссона из Дженоа. За исландца придется заплатить не менее 21 млн фунтов.

Также в услугах футболиста заинтересованы Ювентус, Рома, Астон Вилла и Интер, но генуэзцы не особо хотели бы продавать после того, как они уже отпустили Раду Дрэгушина в Тоттенхэм в это трансферное окно.

Отметим, что 26-летний универсальный игрок, умеющий играть как в центре, так и на обоих флангах атаки провел в текущем сезоне 21 матч, забив 11 голов и отдав 3 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Вест Хэм близок к подписанию игрока Ман Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа италия англия Вест Хэм

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