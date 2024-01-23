Середняк АПЛ нацелился на одноклубника Малиновского

Английский Вест Хэм может усилить линию атаки.

Как сообщает издание Mirror, "молотобойцы" хотят подписать Альберта Гудмундссона из Дженоа. За исландца придется заплатить не менее 21 млн фунтов.

Также в услугах футболиста заинтересованы Ювентус, Рома, Астон Вилла и Интер, но генуэзцы не особо хотели бы продавать после того, как они уже отпустили Раду Дрэгушина в Тоттенхэм в это трансферное окно.

Отметим, что 26-летний универсальный игрок, умеющий играть как в центре, так и на обоих флангах атаки провел в текущем сезоне 21 матч, забив 11 голов и отдав 3 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Вест Хэм близок к подписанию игрока Ман Сити.

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