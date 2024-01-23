Хавбек Ман Сити близок к переходу в середняк АПЛ

Кэлвин Филлипс может продолжить карьеру в Вест Хэме.

Полузащитник Манчестер Сити Кэлвин Филлипс может сменить клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, англичанин может перебраться в стан Вест Хэма. Речь идет о переходе на правах аренды с необязательным правом выкупа.

Вскоре пройдет новый раунд переговоров между Ман Сити и "молотобойцами", где планируют обсудить структуру сделки.

Читай также: Бывший защитник Ман Сити пожаловался на условия жизни в Саудовской Аравии

Лондонскому клубу удалось выиграть гонку за 28-летнего игрока благодаря тому, что они согласились взять на себя зарплату футболиста в размере 130 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне у Филлипса всего 119 минут в 10 матчах, где он отдал одну результативную передачу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!