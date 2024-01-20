Бывший защитник Ман Сити пожаловался на условия жизни в Саудовской Аравии

Защитник Ан-Насра Эмерик Ляпорт высказался о жизни в Саудовской Аравии.

"Честно говоря, многие из нас приехали сюда не только ради футбола. Многие довольны, но я смотрю шире – не только на финансы и тому подобное.

В плане качества жизни я ожидал чего-то другого, потому что здесь проводишь в машине три часа в день из-за пробок, поэтому жизнь в Эр-Рияде – это трата времени в машине".

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"У жизни здесь есть очень хорошие стороны и много других плохих. Торговые центры действительно впечатляющие. Они внимательны к деталям, у них много вещей для детей, все чисто.

Но, как я уже говорил, если вам нужно куда-то поехать и придется провести полтора часа в машине, лучше не ехать. Трафик – это негативный момент. Трафик здесь – это негативный момент", – сказал Ляпорт в интервью As.

В текущем сезоне на счету 29-летнего испанца два гола и один ассист в 14-ти матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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