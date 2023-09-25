Видаль - о конфликте тен Хага с Роналду: С лысыми парнями очень сложно
Чилиец встал на сторону КриРо.
Бывший хавбек Барселоны и Ювентуса Артуро Видаль высказался о конфликте между Эриком тен Хагом и Криштиану Роналду.
"Этот тренер поступил неправильно. Как можно убрать Криштиану Роналду? Вот такие они, эти парни".
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"Он был лучшим бомбардиром, а его вывели из игры. С лысыми парнями очень сложно", – приводит слова Видаля издание Goal.
Напомним, после скандального интервью Роналду для журналиста Пирса Моргана Манчестер Юнайтед расторг контракт с игроком из-за открытой критики в адрес тен Хага.
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