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Роналду пытался убедить экс-футболиста МЮ перейти в Ан-Наср

Но попытки португальца оказались безуспешными.
Сегодня, 16:30
Криштиану Роналду и Давид де Хеа
Криштиану Роналду и Давид де Хеа

Бывший голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа, а ныне свободный агент летом отказался от крайне выгодного предложения из Саудовской Аравии.

Как сообщает 90min,в услугах вратаря был заинтересован Ан-Наср и лично Криштиану Роналду пытался убедить де Хеа переехать в стан "всемирного клуба", но испанца это не интересовало.

Единственным вариантом продолжение карьеры, который рассматривает де Хеа является предложение от топ-клуба Европы.

Ранее сообщалось, что если голкиперу не удастся привлечь внимание грандов, то он завершит карьеру в возрасте 32 лет.

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