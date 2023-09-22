Экс-вратарь МЮ может закончить карьеру

Давид де Хеа всерьез задумался о завершении футбольной карьеры, утверждает The Guardian.

Испанский кипер так и не нашел новый клуб после ухода из МЮ, и теперь начинает думать, что стоит закончить карьеру.

32-летний испанец продолжает тренировки в надежде, что какой-нибудь клуб предложит ему стать первым номером. Если же этого не случится, де Хеа просто закончит карьеру.

При этом, что интересно, Давид этим летом отклонил несколько предложений, включая и из Саудовской Аравии. Испанец хочет быть важной частью команды и бороться за титулы, финансовая часть вопроса неважна.

Ранее также сообщалось, что в МЮ уже год нет штатного клубного врача.

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