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Футбол

Де Хеа может перейти во французский топ-клуб

Монако может подписать Давида.
Вчера, 19:27       Автор: Василий Медвидь
Давид де Хеа / Getty Images
Давид де Хеа / Getty Images

Вратарь итальянской Фиорентины Давид де Хеа может сменить клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, услугами испанца заинтересован Монако. Сумма потенциального трансфера пока неизвестна.

Также Давид может остаться в составе «фиалок». Для итальянского коллектива сохранение голкипера является приоритетом, и ему готовы предложить контракт до 2028 года.

В текущем сезоне де Геа провел 42 матча, пропустив 50 мячей и сыграв 11 матчей на ноль.

Напомним, ранее сообщалось, что другой клуб Серии А Лацио сменит главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Давид Де Хеа

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