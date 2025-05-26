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Футбол

Клуб Серии А уволит тренера после непопадания в еврокубки

Марко Барони покинет Лацио.
Вчера, 18:59       Автор: Василий Медвидь
Марко Барони / Getty Images
Марко Барони / Getty Images

Итальянский Лацио сменит главного тренера.

Как сообщает Sky Sport Italia, "орлы" уволят Марко Барони. Причиной стало непопадание в еврокубки по итогам этого сезона.

61-летний специалист провел во главе столичного коллектива один сезон. По итогам данной кампании Лацио занял 7 место и вылетел в четвертьфинале Лиги Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер другого итальянского клуба, а именно Интера, Симоне Индзаги подтвердил интерес со стороны саудовских клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Марко Барони

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